В США госпитализирован легендарный боксер Мохаммед Али

Информация о том, в какую больницу доставлен72-летний Али, не раскрывается. По словам врачей, его состояние опасений не вызывает и, как ожидается, он скоро будет выписан, сообщает ТАСС.

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За свою карьеру Али провел 61 бой, одержав 56 побед (37 - нокаутом) и потерпев пять поражений. Его имя уже давно стало символом профессионального бокса, а придуманная им тактическая схема "руки работают, видят глаза; порхай, как бабочка, жаль, как пчела" используется и поныне. В 1999 году Али был признан "Спортсменом века".

С 1984 года боксер страдает болезнью Паркинсона.