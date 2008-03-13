Шева вернулся, Челси разгромил Дерби

Лодонский "Челси" в матче 29-го тура английской Премьер-лиги поиздевался над аутсайдером турнира "Дерби" - 6:1. Особо отличился Лэмпард, который забил 4 мяча, один из которых - с пенальти. В концовке матча на поле, после длительного перерыва, появился Андрей Шевченко (на 74 минуте он заменил Джо Коула). К этому моменту игра, как говорится, была уже сделана.

Также в рамках третьего игрового дня 29-го тура "Портсмут" сумел одолеть "Бирмингем", а "Миддлсбро" и "Астон Вилла" разошлись ничьей.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур "Челси" - "Дерби Каунти" 6:1

Голы: Лэмпард 28 (пен), 57, 66, 72, Калу 42, Коул 64 - Джонс 74

"Портсмут" - "Бирмингем" 4:2

Голы: Дефо 6 (пен), 8, Хрейдарссон 49, Кану 90 - Муаба 9, Ларссон 40

"Астон Вилла" - "Мидлсбро" 1:1

Голы: Бэрри 73 (пен) - Даунинг 23