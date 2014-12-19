Экс-игроки команд системы ХК "Донбасс" поздравили детей Донецкой области с новогодними праздниками

Визиты спортсменов в школы Донецкой области проходили в рамках совместной благотворительной акции ХК «Донбасс» и благотворительного Фонда Бориса Колесникова. Новогодние сладкие наборы и клубные календари на 2015 год получили свыше 55 000 учеников и учителей из более 150-ти школ и интернатов. Помимо этой новогодней акции руководство клуба активно занимается вопросом оздоровления детей, развивая собственную детско-юношескую спортивную школу, закладывая прочный фундамент для будущего украинского хоккея. Об этом рассказал генеральный директор ХК "Донбасс" Алексей Брага.

«Мы рады, что сегодня находимся здесь и дарим настоящий праздник для этих детей. Множество улыбок вокруг – тому доказательство. Немало ребят, которых мы сегодня поздравили вынуждены были переехать в разные населенные пункты области, а ранее они жили в Донецке, занимались хоккеем, болели за наш клуб и состояли в фан-клубах ХК «Донбасс». Наш школьный фан-сектор состоял из более 1500 школьников Донецкой области и был самым большим в истории Континентальной хоккейной лиги.

Сейчас основная задача клуба – поддержка, оздоровление и развитие детей, поэтому нашими силами была организована работа детско-юношеской спортивной школы по хоккею и фигурному катанию в городе Дружковка, аналогов которой нет на территории Украины, с бесплатным обучением и трансферами на тренировки»

Директор благотворительного Фонда Бориса Колесникова Марина Деденко напомнила, что ранее уже организовывались подобные детские благотворительные акции совместно с хоккейным клубом "Донбасс".

"Как вы знаете, это уже не первая наша совместная благотворительная акция с хоккейным клубом "Донбасс". Ранее мы поздравляли детей с началом нового учебного года, обеспечивали их всеми необходимыми школьными принадлежностями. Поддержка детей Донбасса – одна из приоритетных задач благотворительного Фонда Бориса Колесникова, мы помогали, помогаем и будем помогать слабозащищенным слоям населения".

Своими впечатлениями от детской поздравительной акции поделился экс-игрок "Молодой Гвардии" Максим Мартышко, который лично дарил подарки школьникам Дружковки, Константиновки, Краматорска, Красноармейска, Николаевки, Святогорска, Славянска, а также Константиновского и Красноармейского районов.

"На новый год всегда было приятно получать много подарков. Взрослые готовили для нас какие-то сюрпризы, прятали под елкой именно те подарки, которые мы хотели. Сейчас вдвойне приятно почувствовать себя на их месте. Очень приятно, когда ты сам можешь подарить ребенку счастье и увидеть его улыбку. Очень рад, что есть такой человек как Борис Викторович Колесников, который продолжает поддерживать и заботиться о детях Донбасса в столь трудное время".

По словам организаторов, в новом 2015 году они продолжат реализацию программы по поддержке мирного населения и детей Донецкой области.