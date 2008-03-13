Результаты 1/8 финала Кубка УЕФА

Сегодня еще два матча

В среду прошли ответные матчи 1/8 финала Кубка УЕФА в шести парах. «Зенит» – «Марсель» 2:0 (первый матч 1:3) «Бавария» – «Андерлехт» 1:2 (5:0) «Эвертон» – «Фиорентина» 2:0 (0:2), по пенальти – 2:4 «Гамбург» – «Байер» 3:2 (0:1) «Хетафе» – «Бенфика» 1:0 (2:1) ПСВ – «Тоттенхэм» 0:1 (1:0), по пенальти – 6:5 Таким образом в четвертьфинал проходят «Зенит», «Бавария», «Фиорентина», «Хетафе», «Байер» и ПСВ. В четверг определится сильнейший еще в двух парах: «Вердер» – «Глазго Рейнджерс» и «Спортинг» – «Болтон».

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