Результаты 1/8 финала Кубка УЕФА

08:05, 13 марта 2008
Спорт
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Сегодня еще два матча

В среду прошли ответные матчи 1/8 финала Кубка УЕФА в шести парах.

«Зенит» – «Марсель» 2:0 (первый матч 1:3)

«Бавария» – «Андерлехт» 1:2 (5:0)

«Эвертон» – «Фиорентина» 2:0 (0:2), по пенальти – 2:4

«Гамбург» – «Байер» 3:2 (0:1)

«Хетафе» – «Бенфика» 1:0 (2:1)

ПСВ – «Тоттенхэм» 0:1 (1:0), по пенальти – 6:5

Таким образом в четвертьфинал проходят «Зенит», «Бавария», «Фиорентина», «Хетафе», «Байер» и ПСВ.

В четверг определится сильнейший еще в двух парах: «Вердер» – «Глазго Рейнджерс» и «Спортинг» – «Болтон».

 

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