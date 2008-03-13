Результаты 1/8 финала Кубка УЕФА
08:05, 13 марта 2008Спорт
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Сегодня еще два матча
В среду прошли ответные матчи 1/8 финала Кубка УЕФА в шести парах.
«Зенит» – «Марсель» 2:0 (первый матч 1:3)
«Бавария» – «Андерлехт» 1:2 (5:0)
«Эвертон» – «Фиорентина» 2:0 (0:2), по пенальти – 2:4
«Гамбург» – «Байер» 3:2 (0:1)
«Хетафе» – «Бенфика» 1:0 (2:1)
ПСВ – «Тоттенхэм» 0:1 (1:0), по пенальти – 6:5
Таким образом в четвертьфинал проходят «Зенит», «Бавария», «Фиорентина», «Хетафе», «Байер» и ПСВ.
В четверг определится сильнейший еще в двух парах: «Вердер» – «Глазго Рейнджерс» и «Спортинг» – «Болтон».
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