Томенко призывает Кабмин упростить госзакупки для олимпийской сборной

Народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО призывает правительство содействовать упрощению процедуры тендерных закупок для национальной олимпийской сборной Украины, чтобы обеспечить ее участие в Олимпиаде 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил на заседании исполнительного комитета Национального олимпийского комитета, на котором рассматривался вопрос обеспечения подготовки и участия украинских спортсменов в ХХІХ Олимпийских Играх в Пекине, которые состоятся в августе.

„Ситуация, сложившаяся с подготовкой нашей сборной к участию в Олимпийских играх, в частности, в части материального и организационного обеспечения, свидетельствует о том, что пока действует Закон „О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства” в нынешней редакции, невозможно в такой короткий срок выполнить все необходимые организационные и технические процедуры, чтобы должным образом подготовить украинскую сборную к участию в Олимпиаде”, - сказал он.

По мнению Н.ТОМЕНКО, ситуацию может спасти только правительство, которое своим постановлением может посодействовать упрощению процедуры тендерных закупок для национальной олимпийской сборной Украины.

На заседании Н.ТОМЕНКО также предложил исполкому НОК проинформировать общественность о принципах формирования официальной делегации на Олимпиаду в Пекин и внес предложения по информационному обеспечению выступлений украинских спортсменов и механизмов размещения социальной рекламы в поддержку украинского олимпийского движения.