В Лондоне на чемпионате мира по шахматам под водой победил интеллектуал в странном костюме (видео)
11:59, 27 августа 2018Спорт
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Победитель - единственный из участников, кто для длительного погружения использовал 5-килограммовую гантель.
Игра проходит в 4 раунда, продолжительностью до 40 мин / скриншот видео ТСН
В Лондоне состоялся чемпионат мира по шахматам в бассейне.
Как говорится в сюжете ТСН, участие в игре приняли дайверы-интеллектуалы. Общие правила игры - неизменны. Однако, чтобы сделать свой ход, шахматист должен нырнуть под воду. Доски и фигуры прикреплены к дну магнитами. Игра проходит в 4 раунда, продолжительностью до 40 минут.
В этом году победу одержал спортсмен в странном костюме. Он – единственный из участников, кто для длительного погружения использовал 5-килограммовую гантель.
Шах и мат под водой. В Лондоне состоялся чемпионат мира по шахматам в бассейне
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