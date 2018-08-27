В Лондоне на чемпионате мира по шахматам под водой победил интеллектуал в странном костюме (видео)

Победитель - единственный из участников, кто для длительного погружения использовал 5-килограммовую гантель.

В Лондоне состоялся чемпионат мира по шахматам в бассейне.

Как говорится в сюжете ТСН, участие в игре приняли дайверы-интеллектуалы. Общие правила игры - неизменны. Однако, чтобы сделать свой ход, шахматист должен нырнуть под воду. Доски и фигуры прикреплены к дну магнитами. Игра проходит в 4 раунда, продолжительностью до 40 минут.

В этом году победу одержал спортсмен в странном костюме. Он – единственный из участников, кто для длительного погружения использовал 5-килограммовую гантель.