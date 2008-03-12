Завершился матч Зенит - Марсель
20:47, 12 марта 2008Спорт
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Есть хорошие новости... Не для "Олимпика"
|Фото AP
Зенит - Марсель 2:0 (Погребняк 39, 77).
По результатам двух матчей счет 3:3 (первый матч во Франции Зенит проиграл 3:1), и гол чужого поля выводит питерцев в четвертьфинал!..
В сходной ситуации второй четвертьфиналист - команда Байер, которая проиграла сегодня Гамбургу на его поле 3:2 (Троховски 53, Герреро 65, ван дер Ваарт 81 - Бербарез 18, Геказ 55), но отстояла свой перевес из первого матча (1:0). Итого - тоже 3:3, при двух голах на поле соперника.
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