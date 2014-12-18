Усик поднялся на 4-е место в рейтинге WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) обнародовала новый рейтинг сильнейших боксеров планеты, где в первой тяжелой весовой категории поднялся на 4-е место Александр Усик, сообщает пресс-служба промоутерской компании братьев Кличко К2.

Спортсмен улучшил свои позиции сразу на 3 строчки, поднявшись с 7-го места.

Чемпионом мира в этой весовой категории является немецкий боксер Марко Хук.

Из украинцев в рейтинге также присутствует чемпион мира в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко, Виталий Корниенко (8-й в рейтинге в весовой категории до 72,58 кг.), Александр Спирко (3-й номер рейтинга в весовой категории до 69,85 кг.) и Виктор Плотников (11-й номер рейтинга в весовой категории до 66,68 кг.).

Как сообщал УНИАН, 13 декабря в столичном Дворце спорта Александр Усик одержал победу над Чемпионом мира WBF Дэни Вентером техническим нокаутом в девятом раунде.