В Киеве состоится чемпионат Украины по фигурному катанию

19-20 декабря в Киеве на «Ледовой Арене» (ул. Шалетт, 6) состоится главный национальный турнир года в фигурном катании – чемпионат Украины. Для участников это не только возможность разыграть комплекты наград, но и побороться за путевки на чемпионаты Европы и мира, сообщает пресс-служба Украинской федерации фигурного катания.

Интересно, что сразу в трех категориях - у мужчин, в соревновании спортивных пар и танцевальных дуэтов, мы точно узнаем имена новых чемпионов. Победители прошлого чемпионата Украины: Яков Годорожа у мужчин, Шиван Хикин-Кенеди-Дмитрий Дунь в танцах на льду и Юлия Лаврентьева-Юрий Рудык в парах в предстоящем турнире принимать участие не будут. Пары распались, а Яков Годорожа закончил в летнее межсезонье спортивную карьеру.

Продолжает выступать только Наталья Попова, основной соперницей которой в нынешнем первенстве станет Анна Хныченкова. Интересной ожидается борьба у мужчин, где главными фаворитами соревнований считаются 16-летние фигуристы Иван Павлов и Ярослав Паниот. Оба в этом году уже попали в призеры международных соревнований: Ярослав Паниот на этапе юниорской серии Гран-при в Дрездене, а Иван Павлов на международном турнире среди мастеров в Дортмунде. Также фаворитом соревнований считается танцевальный дуэт из Харькова Александра Назарова – Максим Никитин. А в состязаниях спортивных пар на первых ролях специалисты ожидают увидеть молодых, но достаточно амбициозных днепропетровских фигуристов Ренату Оганесян и Марка Бардея.

Победители в каждой из категорий этих соревнований будут иметь возможность проявить себя на первенстве Европы в Стокгольме в конце января 2015 года, а также на Чемпионате мира в Шанхае в конце марта.