Путину не жалко денег на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин на традиционной пресс-конференции заявил, что проведение чемпионата мира по футболу 2018 года очень важно для страны. В связи с этим у государства нет никаких мыслей о возможном отказе от проведения чемпионата из-за непростой финансовой ситуации в стране и мире, сообщает Чемпионат.

«Чемпионат мира по футболу — дорогая вещь. Многие другие страны сейчас отказываются от соревнований. Но знаете, в чём разница между Россией и другими странами? В других странах гораздо больше занимаются спортом. В том числе это связано с наличием инфраструктуры. Если мы хотим, чтобы люди жили дольше, надо заниматься спортом больше" - заявил Путин.

Также он добавил: "Надо стоять в очереди не за водярой, а за возможностью покататься на коньках. Пусть люди тратят больше денег на то, чтобы пойти в спортивный зал, надо прививать им навыки. Количество детей, занимающихся футболом, после проведения чемпионата мира резко увеличится. Это возможность для развития России, а на это денег не жалко".

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018.

В течение последнего года раздаются многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018, из-за аннексии РФ украинского Крыма, поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины, а также включения трех крымских клубов в состав участников чемпионата России по футболу.

ФИФА игнорирует эти призывы, подчеркивая что спорт вне политики.