Сборная Украины по футболу поднялась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг, согласно которому сборная Украины поднялась с 26-го на 25-е место, сообщает официальный сайт ФИФА.

За прошедший со дня опубликования прошлой версии рейтинга месяц, сборная Украины, как и ряд других ведущих команд мира, не провела ни одного матча. Тем не менее, в списке 35 сильнейших команд мира произошло одно изменение. Сборная Кот-д`Ивуара потеряла важные очки и опустилась сразу на четыре строчки - с 24-го на 28-е место, позволив опередить себя командам Греции, Украины, Эквадора и США.

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В остальном изменений в рейтинге не зафиксировано. Десятку сильнейших команд мира, как и прежде, составляют сборные Германии, Аргентины, Колумбии, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Португалии, Франции, Испании и Уругвая. Команды Италии и Англии не входят в 10-ку сильнейших в мире.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 8 января 2015 года.