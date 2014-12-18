Павелко назначен председателем рабочей группы по подготовке к внеочередному Конгрессу ФФУ

Бывший вице-президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выбран председателем рабочей группы по подготовке к внеочередному Конгрессу, который состоится 6 марта.

Как сообщает корреспондент УНИАН, решение об этом было принято на Конгрессе ФФУ, который прошел в Киеве в Доме футбола.

Рабочая группа будет сформирована в трехдневный срок.

Также делегаты Конгресса ФФУ единогласно проголосовали за проведение Внеочередного Конгресса 6 марта.

После этого президент ФФУ Анатолий Коньков объявил нынешний Конгресс ФФУ закрытым.

8 декабря Коньков отправил в отставку вице-президента организации Павелко. При этом, сам Павелко подал заявления об увольнении по собственному желанию еще 3-го декабря.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков объявил о том, что выборы нового президента ФФУ состоятся на внеочередном Конгрессе организации, который состоится 6 марта.

При этом еще накануне не исключалось, что Конгресс ФФУ уже сегодня отправит в отставку Конькова.