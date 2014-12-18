Экс-тренер "Черноморца" Григорчук подписал контракт с азербайджанской "Габалой"

Азербайджанский футбольный клуб «Габала» подписал контракт с украинским специалистом Романом Григорчуком. Соглашение рассчитано на полтора года и вступит в силу 1 января, сообщает Аzerisport.

На этом посту Григорчук заменит Доринела Мунтяну, который не отработал в команде и пяти месяцев. Ранее Григорчук возглавлял одесский «Черноморец».

До конца года на матчи габалинцев будет выводить и.о. главного тренера Санан Гурбанов.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с главным тренером «Черноморца» Романом Григорчуком.

Григорчук возглавлял одесскую команду более четырех лет - с 16 ноября 2010 года. Под его руководством «Черноморец» провел 148 официальных матчей, в которых одержал 64 победы, сыграл 37 раз вничью, уступив в 47-ми поединках при разности мячей 173−157. Лучшее достижение в чемпионате Украины — 5-е место (2013/2014). В 2013-м году «Черноморец» играл в финале Кубка Украины, сражался за Суперкубок страны. Команда дважды завоевывала путевку в Лигу Европы, год назад пройдя в раунд плей-офф этого турнира, впервые в истории выйдя в весеннюю стадию еврокубков.