Выборы нового президента ФФУ состоятся 6 марта
12:51, 18 декабря 2014Спорт
1
Президент ФФУ Анатолий Коньков объявил дату внеочередного Конгресса
Анатолий Коньков принял решение провести выборы президента ФФУ 6 марта
Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков объявил о том, что выборы нового президента ФФУ состоятся на внеочередном Конгрессе организации, который состоится 6 марта.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на проходящем в Киеве в Доме футбола Конгрессе Федерации футбола Украины.
После достаточно бурного обсуждения повестки дня в начале заседания Исполкома Коньков заявил: "Я ухожу из этого балагана"!
Спустя несколько минут Президент Федерафии футбола Киева Кочетов предложил создать рабочую группу по подготовке к внеочередному отчетно-изберательному Конгрессу ФФУ и принять отставку Анатолия Конькова.
В эти минуты Конгресс ФФУ продолжает свою работу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter