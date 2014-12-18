Выборы нового президента ФФУ состоятся 6 марта

Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков объявил о том, что выборы нового президента ФФУ состоятся на внеочередном Конгрессе организации, который состоится 6 марта.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на проходящем в Киеве в Доме футбола Конгрессе Федерации футбола Украины.

После достаточно бурного обсуждения повестки дня в начале заседания Исполкома Коньков заявил: "Я ухожу из этого балагана"!

Спустя несколько минут Президент Федерафии футбола Киева Кочетов предложил создать рабочую группу по подготовке к внеочередному отчетно-изберательному Конгрессу ФФУ и принять отставку Анатолия Конькова.

В эти минуты Конгресс ФФУ продолжает свою работу.