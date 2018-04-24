Михаил Фоменко: Чтобы у сборной получалось все и сразу, на моем месте должен сидеть волшебник

2014-й год для национальной сборной получился сложным и крайне неоднозначным. При весьма хорошем результате в отборочном цикле Евро-2016 – 3 победы в 4 матчах – было заметно, что общий уровень игры снизился и команда далека от своего же собственного пика формы образца 2013-го. Об игровых проблемах, смене поколений и перспективах главной команды страны УНИАН побеседовал с главным тренером Михаилом Фоменко.

Оцените, пожалуйста, 2014 год в общем. Как, в вашей интерпретации, он прошел для сборной Украины?

Нормально. В целом, думаю, что нормально. Главной проблемой, которая сопровождала нас весь год, было отсутствие оптимального состава. Ведущие игроки страны получали травмы. Сегодня – одни не приехали в команду, на следующий сбор – другие. Собрать всех сильнейших практически не получалось. В этом заключалась главная проблема. Но, повторюсь, в целом, считаю, что год прошел нормально.

Самое негативное впечатление года – поражение от Словакии в стартовом матче отбора Евро-2016. По прошествии времени, после того, как улеглись эмоции, - в чем видите основную причину того проигрыша, что можно было сделать иначе?

Не думаю, что в этом матче произошло что-то из ряда вон выходящее. Ребята старались, игра шла напряженная, со взаимными шансами на успех. В чем-то нам не повезло. Причина поражения – мы не реализовали свои моменты. Плюс, допустили ряд грубых ошибок в обороне.

Кроме того, я изначально видел потенциальную угрозу в сборной Словакии. Посмотрите, сколько у них игроков, выступающих за рубежом в различных национальных чемпионатах, и сравните с нашими возможностями. В нашем составе практически одни представители отечественной Премьер-лиги, а там [в Словакии] – сплошь легионеры. Кстати, после нас словаки обыграли и сборную Испании.

Как вы считаете, можно ли считать одной из главных причин этого поражения слишком малое количество товарищеских матчей и крайне низкий уровень спарринг-партнеров (Нигер, США, Молдова)?

Нет, я не думаю, что это повлияло на результат конкретного матча со Словакией. И потом, мы же прекрасно понимаем, в какое время живем. Ситуация сложная – в стране в целом – и в футболе, в частности. Соперники были те, что были. И посредством игр с ними нужно было готовиться к официальным матчам.

Что касается игр с элитарными соперниками, то сейчас к нам вряд ли кто-то захочет поехать. Если даже УЕФА не допускает проведения матчей в Харькове, Днепропетровске или Одессе, то, что уж говорить о менеджерах ведущих команд мира? Кто возьмет на себя ответственность везти команду в Украину? Плюс, финансовый вопрос. Например, в сборной Бразилии за один товарищеский матч просят заплатить 5 миллионов долларов…

После Словакии, в трех следующих матчах команда взяла максимум – 9 очков. Понятно, что главное в футболе – результат, но, что вы можете ответить скептикам, которым совсем не нравится уровень игры даже побеждающей команды?

Я думаю, что это связано с общим уровнем нашего футбола и ситуацией в стране. Например, 5 команд Премьер-лиги не могут проводить свои матчи дома, 4 из них – тренируются на чужих базах, игроки живут в гостиницах или чужих съемных квартирах. Помимо того, что это элементарно не комфортно, это еще и большая психологическая нагрузка. Ребята стараются, выкладываются на поле по полной. Но то, что происходит вокруг, не может не отражаться на них в той или иной мере.

Мы должны поступательно идти вперед, и мы к этому стремимся. Как показывает результат, сейчас мы – на правильном пути.

Очевидно, что команда гораздо комфортнее себя чувствует, когда играет «вторым номером», отдавая инициативу сопернику. Но, в этом отборочном цикле все соперники, кроме Испании, исповедуют похожий с украинцами стиль. Какие меры предпринимаются, чтобы усилить позиционную атаку? Вам хочется видеть сборную Украины более инициативной?

У меня к вам встречный вопрос: как играют наши клубы-лидеры в еврокубках? Есть ли у нас ярко выраженные атакующие команды? Тренерский штаб сборной отталкивается от того, что есть в клубах. И, если игроки привыкли к одному стилю игры, то поменять его в течение нескольких дней невозможно. Вы же знаете наш график работы. Собираемся за два дня до товарищеской игры. Если же речь идет об официальном матче, то этот срок немного длиннее, но за это время можно лишь что-то подкорректировать. Внести большие изменения в игру просто нереально.

Сколько лет Рамос ставил игру «Днепру»? Четыре года. Сколько Маркевичу нужно будет времени, чтобы построить новую команду?..

Для того, чтобы у сборной получалось все и сразу, на моем месте должен сидеть волшебник…

В сборной есть достаточно много игроков, которым очень трудно найти альтернативу – Шевчук, Федецкий, Ярмоленко, Коноплянка… Есть ли у Вас «план Б» на случай чрезвычайных ситуаций с ними?

Разумеется, мы постоянно работаем над этим вопросом. Тренерский штаб следит и за играми молодежных национальных команд, и за клубами. Есть достаточно большая обойма игроков, которых мы постоянно подпускаем к составу. И на эти позиции [Шевчука, Федецкого, Ярмоленко и Коноплянки], и на другие. Есть Сидорчук, Громов, Ковальчук, Ордец, Вернидуб, Пилявский… Они – уже в обойме сборной, и мы постоянно за ними наблюдаем. Как и вообще за всеми игроками с украинским паспортом – потенциальными сборниками.

Возраст многих сборников из числа игроков основного состава уже близок к критическому – тот же Шевчук, Эдмар, Ротань, Гусев, Тимощук. Вам не кажется, что иметь такой возрастной костяк за полтора года до Евро слишком рискованно?

Скажем так: в команде играют те, кто этого достоин. На сегодняшний день именно эти игроки являются сильнейшими и потому имеют место в составе. Если они по каким-то критериям перестанут нас устраивать, то им на смену придут другие исполнители. Команде постоянно нужно решать какие-то задачи. И, как и любой другой живой организм, она постоянно меняется. Сейчас мы решаем задачу выхода в финальную часть Евро. И действуем теми силами, которые являются оптимальными на данный момент.

Многие специалисты обвиняют вас в излишнем консерватизме. Например, вы постоянно ставите в состав незабивающего Зозулю. При этом, те же Гладкий и Кравец, которые, на определенном отрезке, находились в оптимальной форме – в сборную либо не привлекались вообще, либо не получали игрового времени. Почему место в составе получает не тот, кто объективно лучше на данный момент, а тот, кто играет в команде постоянно?

Спасибо специалистам. Консерватизм – это комплимент, или как воспринимать… Я ставлю тех, кто играет стабильно на высоком уровне. Касательно конкретных примеров, то, хорошо проявивший себя в клубе Гладкий, затем в клубе не попадал в состав. Кравец приехал в сборную и получил травму… Поводов вызывать их в дальнейшем – уже не было. Да, у них на определенном этапе был игровой всплеск, но уровень мастерства определяется стабильностью. В их игре я пока такого не вижу.

В каждом из отборочных матчей (даже с Люксембургом) у наших ворот было огромнейшее количество моментов. Благо, сейчас в отличной форме находится вратарь Андрей Пятов. Во многом благодаря ему команда сумела выиграть 3 из 4 матчей. Что происходит с обороной?

Ничего глобально плохого не происходит. Игроки допускают грубые ошибки, мы их разбираем, указываем на недочеты в каждом отдельном случае. Здесь, опять же, стоит обратить внимание, что и в играх за клубные команды ребята часто допускают оплошности в обороне. Мы же получаем игроков из клубов.

Постоянно призываем их быть более внимательными на поле. Других способов нет.

Может, стоит строже спрашивать?

Скорее, убедительнее, чем строже. Чем убедительнее говоришь, тем лучше это помогает общему делу.

На ноябрьские матчи вы вызвали в команду Дениса Олейника. Он играл и в официальной игре с Люксембургом, и в товарищеской – с Литвой. Насколько он сейчас соответствует уровню сборной?

Полностью соответствует. Игрок достиг определенного прогресса – и последние матчи сборной в году это показали. Он не выпадал из общего рисунка, хорошо взаимодействовал с партнерами. Олейник – игрок сборной.

По понятным причинам в этом году в УПЛ стало намного больше игроков с украинским паспортом. Облегчает ли это вашу работу? Насколько существенно расширился список кандидатов в сборную?

Главное – не количество, а качество. К сожалению, улучшения качества за счет игроков, пополнивших ряды клубов [вместо уехавших из Украины иностранцев] я не вижу. Мы пристально следим за теми же игроками, что и раньше.

Вместе с тем, уровень конкуренции за место в составе во многих клубах снизился. По вашему ощущению, когда игроки приезжали в команду в лучших кондициях – в нынешнем году, или в 2013-м?

Функциональное состояние игроков не изменилось. Мы благодарны клубам за то, что они командируют в сборную игроков, к которым с этой точки зрения нельзя предъявить никаких претензий. Что касается чисто игровых качеств, то многое зависит от самого игрока, но, многое – и от его клуба. В ряде клубов сейчас проблемы, и игроки сами снижают к себе требования. Соответственно, падает и игровой уровень. А мастерство, знаете ли, в гастрономе не купишь…

Очень много разговоров ходит о Ярмоленко, Коноплянке интересе к ним со стороны больших европейских клубов. По какой-то причине в сборной они редко проявляют свои лидерские качества. Не считаете ли вы, что эти футболисты слегка переоценены и у публики слишком завышенные ожидания от них?

Этим игрокам, прежде всего, стоит определиться, чего они хотят сами. Хотят они играть в своих нынешних клубах, или хотят за границу? И, в зависимости от этого, выстраивать свою жизнь в дальнейшем. Добиваться чего-то. И, в любом случае, не стоять на месте. Для того, чтобы соответствовать требованиям современного футбола, необходимо постоянно совершенствоваться, много над собой работать.

Чего вы ждете от 2015-го года? Реально ли побороться за первое-второе место в группе, гарантирующие прямую путевку на евро во Францию? Сможет ли команда обойтись в этом отборочном цикле без всегда проблемного и неприятного для нас плей-офф?

Скажу так: мы добиваемся поставленной цели. О конкретном месте в итоговой турнирной таблице сейчас говорить не стоит. Главное – попасть на Чемпионат Европы. И мы над этим работаем.

Автор: Кирилл Стадниченко