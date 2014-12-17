Сергей Бубка посетил юбилейные мероприятия Олимпийского комитета Польши

Президент Национального олимпийского комитета Украины, вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций и член Исполкома Международного Олимпийского Комитета Сергей Бубка с рабочим визитом посетил Польшу, где, в частности, принял участие в мероприятиях по случаю празднования 95-летия Олимпийского комитета страны, сообщает пресс-служба НОК.

Сергей Бубка отметил весомый вклад польских спортсменов в развитие мирового олимпизма: «Польша славится богатыми спортивными традициями. За годы выступлений на Олимпийских играх, начиная с Игр-1924 в Париже, польские олимпийцы завоевали 291 награду», - отметил он.

Главный олимпиец Украины также подчеркнул, что Украина и Польша тесно сотрудничают в развитии спорта и олимпийского движения, прекрасным примером чего стало успешное проведение в двух странах футбольного Евро-2012.

В рамках визита Сергей Бубка также провел встречу с главой Олимпийского комитета Польши Анджеем Красницки. Руководители НОКов обсудили дальнейшее развитие олимпизма в странах и мире и достигли договоренности об углублении сотрудничества между Олимпийскими комитетами Украины и Польши, а также подписании соответствующего меморандума о взаимодействии.