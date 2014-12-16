Роман Григорчук покинул «Черноморец»

Сегодня по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с главным тренером «Черноморца» Романом Григорчуком, сообщает пресс-служба одесского клуба.

Григорчук возглавлял команду «моряков» с 16 ноября 2010 года. Под его руководством «Черноморец» провел 148 официальных матчей, в которых одержал 64 победы, сыграл 37 раз вничью, уступив в 47-ми поединках при разности мячей 173−157. Лучшее достижение в чемпионате Украины — 5-е место (2013/2014). В 2013-м году «Черноморец» играл в финале Кубка Украины, сражался за Суперкубок страны. Наша команда дважды завоевывала путевку в Лигу Европы, год назад пройдя в раунд плей-офф этого турнира, впервые в истории подарив Одессе еврокубковую весну.

Сам тренер напоследок обратился к болельщикам: "Грустно осознавать, что наступил тот момент, когда я расстаюсь с Одессой, с «Черноморцем». С городом и клубом, которые стали для меня родными. С великолепными болельщиками, которых я всегда буду вспоминать с теплотой. Вместе мы прошли колоссальный путь длиною в четыре года. Это — отличное и незабываемое время. Я имел честь работать в системе «Черноморца» со многими прекрасными людьми и большими профессионалами. Всем им огромное спасибо!"

Исполняющим обязанности главного тренера «Черноморца» назначен Александр Бабич, до этого работавший с командами U-21 и U-19.