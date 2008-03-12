Фаны «Днепра» вызвали Протасова на разговор

Недавний лидер чемпионата Украины с треском проиграл "Динамо", и в последнем туре первенства тоже сыграл довольно неудачно (именно так можно расценить ничью против "Нефтяника"), откатившись на третье место в таблице. Это настолько задело фанов, которые отправились за командой на Сумщину, что после матча они "перешли в нападение", пишет "Газета по-киевски"

Инцидент произошел неподалеку от Ахтырки, на одной из АЗС, где заправлялся автобус с болельщиками, сообщает издание. Именно в этот момент на трассе появился клубный автобус. Фанаты перегородили дорогу, призвав первых лиц клуба к ответу. Поначалу вышли только Олег Протасов и Вадим Тищенко, ведь именно к тренерскому штабу, а не к игрокам у фанатов накопились вопросы. Естественно, что отдуваться пришлось главному тренеру.

– Олег Валерьевич, что происходит с командой? – сразу "в лоб" прозвучал вопрос.

– В команду пришли семь новых человек, – начал Протасов. – Всех их нужно пробовать в различных сочетаниях, а им самим нужно время, чтобы притереться к партнерам. Команда сейчас в стадии становления. Но мы уже выглядели лучше, чем в игре 2 марта против "Динамо". По самоотдаче футболистов у меня ни к кому претензий нет – все старались, бились.

Но этим Протасов не смог успокоить фанатов. Они в недоумении – "Днепр" не смог победить команду, чуть ли не половина которой составлена из... бывших днепропетровцев, отданных в аренду. Главный тренер "Нефтяника" Валерий Городов (еще один экс-днепрянин) использовал в стартовом составе сразу четверых таких исполнителей: Сердюка, Балабанова, Бидненко и Котенко, последний и стал автором гола...

– Это практикуется во всем мире, – попытался объяснить Протасов. – Ничего удивительного в этом нет, что футболисты сверхмотивированно играют против своей бывшей команды.

Фанаты продолжали "давить":

– А почему команда вернулась из Турции только 29 февраля перед самой игрой с "Динамо"? Те же киевляне тренировались в Украине уже неделю.

– Так делали и Валерий Лобановский, и Евгений Кучеревский, – парировал тренер. – Да и тот же "Нефтяник" прилетел в один день с нами и выиграл после этого в Одессе. А вы что думаете – футболисты 29 февраля загуляли?

– Да, именно так мы и считаем...

– Мне жаль, но вы слишком плохо думаете об игроках...

Из автобуса вышли Денис Андриенко и Андрей Русол. Последний, как капитан, пообещал от имени всей команды сделать все возможное в плане игры и результатов. А Протасов попросил болельщиков поддержать игроков именно сейчас и всем вместе выкарабкиваться из сложной ситуации, в которую угодила команда. Один из присутствующих болельщиков прокричал: "Мы верим вам, Олег Валерьевич!", после чего напряжение несколько спало, и команда продолжила свой путь домой.

Фанаты, заглядывавшие в окна клубного автобуса, утверждали потом, что лица отдельных футболистов выглядели довольно кисло... Возможно, из беседы они сделали определенные выводы. Но, как уверяют болельщики, подобная акция может стать не последней, если игра "Днепра" не изменится уже в ближайших матчах, пишет газета.