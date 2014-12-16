Гарантии проведения Евробаскета в Украине должны предоставить первые лица государства - президент ФБУ Волков

Президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков прокомментировал ситуацию относительно проведения в Украине Евробаскета-2017, отметив, что гарантии проведения турнира должны предоставить первые лица государства - Президент и Премьер-министр.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Волков сообщил на пресс-конференции в Киеве по итогам заседания Совета ФБУ.

В частности, Волков отметил: "Пока мы имеем право на проведение Евробаскета. Гарантии проведения турнира должны предоставить первые лица государства. Конечно, сейчас не до того. Мы будем ждать, постараемся встретиться с руководством страны и найти общий ответ на вопрос, что нам делать дальше с проведением турнира в Украине. ФИБА Европа (Европейское отделение Международной федерации баскетбола) ждет ответ. В мае состоится Конгресс ФИБА Европа, поэтому до мая этот вопрос нужно решать».

Также президент ФБУ добавил, что он принимает во внимание и тот вариант, что турнир в Украине будет неполным. То есть, первенство Европы пройдет в нескольких странах одновременно.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Украина получила право провести Евробаскет-2015. Впоследствии страна лишилась права проведения соревнований из-за нестабильной ситуации и невозможность обеспечить проведение соревнований на высоком организационном уровне. Вместе с тем, ФИБА-Европа предоставила Украине право провести следующий Евробаскет-2017.