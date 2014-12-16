Сборная Украины будет проводить подготовительные матчи к Евробаскету за пределами Украины - президент ФБУ Волков

Президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков прокомментировал итоги жеребьевки Евробаскета-2015 и отметил, что в рамках подготовки к турниру команде очень сложно будет найти соперника для спарринга в Украине.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Волков заявил на пресс-конференции в Киеве.

В частности, Волков отметил: "Конечно, мы попробуем провести хотя бы одну игру в Украине, чтобы на сборную посмотрели наши болельщики, но пока все, с кем мы общались, аккуратно отказывались ехать к нам. Единственные, кто понимает нашу ситуацию – Израиль. Туда тоже не особо хотят ехать. Возможно, сборная Израиля согласиться приехать в Украину. Также мы попытаемся договориться на домашнюю игру с командой Беларуси. У них очень крепкая сборная, кроме того, это наши друзья и есть вероятность того, что они согласятся приехать в Киев. Но шансов на то, что сборная будет играть в Украине, крайне мало. Несмотря на то, что мы предоставляем все гарантии безопасности, мы понимаем, что ФИБА-Европа (Европейское отделение международной федерации баскетбола) не пойдет на это. И скорее всего это не личное решение федерации, а результат давление команд, которые теоретически могли бы с нами сыграть в Киеве".

Касательно жребия группового этапа Евробаскета-2015 Волков отметил: "Что касается соперников, то конечно, такие команды, как Латвия, Эстония, Бельгия Чехия – непростые соперники. А Латвия и Эстония еще и очень неудобные для сборной Украины. Мы делаем ставку не на игру с периметра, а на игру из под кольца. А эти команды всегда нам создавали много проблем, играя с периметра. Например, мы потерпели обидное поражение от Латвии на Евробаскете-2013, когда они нас просто "расстреляли" с периметра. Тем не менее, хочу сказать, что сейчас нашу сборную воспринимают совсем по-другому, приятно быть среди элиты. Успех на Евробаскетет-2013 и дебют на Чемпионате мира-2014 кардинально изменили к нам отношение со стороны других команд".

Как сообщал УНИАН, во время жеребьевки группового этапа Евробаскета-2015 сборная Украины попала в группу с командами Литвы, Латвии, Эстонии, Бельгии и Чехии. Матчи группового этапа соревнований пройдут в Риге с 5 по 11 сентября 2015 года.