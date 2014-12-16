Украинский биатлонист Кильчицкий выиграл гонку на этапе Кубка IBU

Украинский биатлонист Виталий Кильчицкий выиграл стартовую гонку этапа Кубка IBU (Международного союза биатлонистов), который проходит в австрийском Обертиллахе, сообщает официальный сайт IBU.

Это соревнование является вторым по значимости после Кубка мира.

В индивидуальной гонке Кильчицкий допустил всего один промах, на первом же огневом рубеже. В дальнейшем спортсмен не допускал ошибок и отлично прошел дистанцию по скорости. Украинец финишировал с результатом 50 минут 12,5 секунды, на 38,5 секунды опередив австрийца Свена Гроссеггера и - на 49,1 секунды - россиянина Петра Пащенко.

Еще три украинца показали такие результаты: Владимир Семаков финишировал 40-м, а Дмитрий Русинов - 49-м, а Руслан Ткаленко - 84-м.

До этого представители Украины не выигрывали гонок Кубка IBU с января 2011 года, когда победу в индивидуальной гонке праздновала Наталья Бурдыга.

Для мужской сборной Украины победа Кильчицкого стала первой в истории выступлений на Кубке IBU.