Украинский биатлонист Кильчицкий выиграл гонку на этапе Кубка IBU
Представитель мужской сборной Украины впервые выиграл гонку Кубка IBU
Украинский биатлонист Виталий Кильчицкий выиграл стартовую гонку этапа Кубка IBU (Международного союза биатлонистов), который проходит в австрийском Обертиллахе, сообщает официальный сайт IBU.
Это соревнование является вторым по значимости после Кубка мира.
В индивидуальной гонке Кильчицкий допустил всего один промах, на первом же огневом рубеже. В дальнейшем спортсмен не допускал ошибок и отлично прошел дистанцию по скорости. Украинец финишировал с результатом 50 минут 12,5 секунды, на 38,5 секунды опередив австрийца Свена Гроссеггера и - на 49,1 секунды - россиянина Петра Пащенко.
Еще три украинца показали такие результаты: Владимир Семаков финишировал 40-м, а Дмитрий Русинов - 49-м, а Руслан Ткаленко - 84-м.
До этого представители Украины не выигрывали гонок Кубка IBU с января 2011 года, когда победу в индивидуальной гонке праздновала Наталья Бурдыга.
Для мужской сборной Украины победа Кильчицкого стала первой в истории выступлений на Кубке IBU.