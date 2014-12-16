Украинские велосипедисты получат велосипеды от UCI

На нужды национальной сборной Украины будут переданы 10 современных велосипедов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи президента Национального олимпийского комитета Украины и член Исполкома Международного Олимпийского Комитета Сергея Бубки с президентом Международного союза велосипедистов Брайаном Куксоном.

Отметим, что ранее в этом году благодаря усилиям Сергея Бубки для нужд сборной Украины по велоспорту было выделено более 100 комплектов спортивной экипировки, что позволило решить вопрос обеспечения формой на текущий год для национальных сборных разных возрастных категорий, а также технического персонала и тренеров.