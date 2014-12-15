Талисманы Олимпиады и Паралимпиады Рио-2016 получили имена Виниссиус и Том

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года обнародовал имена талисманов соревнований - Виниссиус и Том, сообщает пресс-служба Олимпиады.

Имена были выбраны по результатам голосования.

Голосование проводилось на протяжении трех недель, с тех пор как талисманы были представлены публике. В процессе выбора имен приняли участие 323.327 респондентов. Имена Виниссиус и Том набрали 44 процента голосов.

Президент Оргкомитета Рио-2016 Карлос Нузман отметил: "Имена Виниссиус и Том признаются во всем мире как синоним превосходства. Это то, чего мы хотим достичь в проведении Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. В добавок к представлению бразильской фауны и флоры, наши талисманы также можно связать с наилучшим из нашей музыки. Мы уверены, что они будут вдохновлять всех, кто будет сопричастен с Играми в Рио".

Имена талисманов были представлены в тот момент, когда до начала Игр остается ровно 600 дней.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2016 состоится в бразильском Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Паралимпиада пройдет с 7 по 18 сентября.