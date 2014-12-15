"Шахтер" сыграет с "Олимпиакосом" в Юношеской лиге УЕФА

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, согласно которой соперником донецкого "Шахтера" стал греческий «Олимпиакос», сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Согласно регламенту, команды встретятся в Украине.

О дате проведения матча будет сообщего дополнительно.

Донецкий "Шахтер" занял 1-е место в своем квартете на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА, в то время как "Олимпиакос" - финишировал 2-м. Любопытно, что основная команда "Олимпиакоса" в своей группе Лиги чемпионов заняла 3-е место и в плей-офф Лиги Европы теперь сыграет с другим украинским клубом - "Днепр" (Днепропетровск).

В сезоне 2014/15 проходит второй пробный розыгрыш Юношеской лиги УЕФА - первого клубного турнира УЕФА среди юношей. На групповом этапе выступают юношеские команды 32 клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Состав групп и календарь матчей такие же, как в Лиге чемпионов. В плей-офф команды играют по одному матчу, начиная с 1/8 финала. Полуфиналы и финал проводятся в рамках мини-турнира на стадионе "Коловрэ" в Ньоне. Таким образом, максимум команда может сыграть десять матчей. Матч за третье место не предусмотрен.