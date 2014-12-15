Главный тренер "Днепра" Маркевич отметил последние успехи "Олимпиакоса" в еврокубках

Главный тренер днепропетровского ФК «Днепр» Мирон Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы, согласно которым соперником украинского клуба в 1/16 финала станет греческий "Олимпиакос".

Тренер отметил успешные матчи греческой команды на групповом этапе Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

В частности, Маркевич отметил: «Олимпиакос» — хорошая команда. Хорошо играла в Лиге чемпионов, сумела обыграть «Ювентус» и мадридский «Атлетико». Но, я думаю, мы тоже кое-что умеем. Лично для меня это будет уже третье свидание с «Олимпиакосом», но сейчас там совсем другая команда, работает другой тренер, поэтому какие-то параллели проводить сложно. Конечно, не могу не отметить греческих болельщиков, которые гонят своих игроков вперед. Подробно будем разбирать и изучать соперника уже ближе ко времени проведения матчей; сейчас же для нас главное — доукомплектоваться".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, согласно которой в первом раунде плей-офф днепропетровский "Днепр" сыграет с греческим "Олимпиакосом", а киевское "Динамо" - с французским "Генгамом".