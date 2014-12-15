Украинский гимнаст Верняев выиграл в США престижный турнир "Кубок Валерия Люкина"

Украинский гимнаст Олег Верняев стал обладателем главного трофея традиционного международного турнира «Кубок Люкина», проходившего 14-15-го декабря в пригороде Далласе, сообщает "Русский Хьюстон".

Украинец стал победителем как личного, так и командного зачета, где он выступал вместе с Максимом Семянкивым.

Победу на «Кубке Люкина» Верняеву принесла сумма 92,100, что всего на 0,065 балла меньше его личного рекорда.

В городке Фриско (штат Техас) украинец показал третий результат на коне (14,850) и в опорном прыжке (14,850). В зачет многоборья шел результат только первой попытки, а по двум гимнаст стал вторым, проиграв всего 0,75 японцу Сея Тауре. Вместе с тем, Верняев стал первым в четырех видах программы абсолютного первенства: вольных упражнениях – 15,200, кольцах – 16,000, брусьях – 15,850 и перекладине, с которой у него раньше нередко возникали проблемы – 15,350.

Верняев в итоге почти на два балла опередил серебряного призера турнира Ватару Танигаву (Япония) и американца Данелла Лейву. Что касается Семянкива, то в многоборье он стал пятым, набрав сумму 87,650.

А вот в командном первенстве преимущество украинского дуэта над японским (на этих соревнованиях в зачет шли оценки двух гимнастов) оказалось всего 0,350 балла.

Отметим, что за последний месяц это уже третья подряд победа Верняева. Декабрь он начал с первого места в многоборье на этапе Кубка мира в Штутгарте, затем были выиграны аналогичные соревнования в Глазго.