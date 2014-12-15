Ольга Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Нью-Йорке

Украинка Ольга Харлан стала победительницей первого в этом сезоне турнира серии Гран При по фехтованию на саблях сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины.

Для Ольги это первое золото на международной арене в сезоне 2014/15.

Турнир в Нью-Йорке является 3-м этапом Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин в календаре Международной федерации фехтования. Первый этап, который состоялся в Венесуэле, украинки пропустили по финансовым соображениям, а на втором турнире в Орлеане (США) Ольга уступила в 1/8 финала россиянке Софье Великой.

На этот раз с Великой наша спортсменка встретилась в финале, где и взяла реванш за недавнее поражение – 15:12. Ранее в полуфинале Харлан с солидным разрывом – 15:6 – победила аргентинскую спортсменку Марию Белен Перес Марис.

Вместе с Марией Белен Перес Марис на третью ступеньку пьедестала почета взошла двукратная (2004, 2008) Олимпийская чемпионка хозяйка турнира Мариэль Загунис. В полуфинале Загунис уступила Великой со счетом 13:15.

Параллельно с женским турниром проходил и Гран При среди мужчин саблистов. В этой дисциплине лучшим стал кореец Жун Хванг Ким, серебро завоевал итальянец Альдо Монтано, а бронза досталась Олимпийскому чемпиону 2012 венгру Арону Силаги и обладателю серебра той же Олимпиады итальянцу Диего Окьюцци.

Из украинцев в турнире приняли участие два спортсмена – Андрей Ягодка и Роман Сидоренко. Сидоренко в 1/32 финала уступил Силаги (6:15), а Ягодке в 1/16 финала не хватило всего одного удара до победы над россиянином Камилем Ибрагимовым (14:15).