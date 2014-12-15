Соперником "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов стала "Бавария"

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, согласно которой в 1/8 финала самого престижного еврокубка чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет с немецкой "Баварией" (Мюнхен).

Прямую трансляцию жеребьевки вел официальный сайт УЕФА.

На церемонии жеребьевки лично присутствовал президент УЕФА Мишель Платини.

Согласно регламенту соревнований "Шахтер", как команда занявшая второе место в группе, попала во вторую корзину. Ее соперником мог стать один из семи клубов, победителей групп - «Атлетико» (Испания), «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Германия), «Бавария» (Германия), «Монако» (Франция), «Челси» (Англия).

С победителем своей группы - португальским "Порту" - дончане сыграть на этой стадии соревнований не могли изначально.

Кроме того, горняки не будут иметь преимущества своего поля, как команда, занявшая 2-е место в группе. Первый матч пройдет в Украине, ответный - на поле соперника, в Мюнхене.

В других парах команды распределились так: ПСЖ(Франция) - "Челси" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия) - "Барселона" (Испания), "Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания), "Ювентус" (Италия) - "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Шальке-04" (Германия) - "Реал Мадрид" (Испания), "Арсенал" (Англия) - "Монако" (Франция), "Базель" (Швейцария) - "Порту" (Португалия).

Первые матчи пройдут 17/18 или 25/26 февраля, ответные - 10/11 или 17/18 марта.