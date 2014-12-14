Украинский боксер Усик победил нокаутом южноафриканского соперника

00:40, 14 декабря 2014
Спорт
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В поединке  с Дени Вентером, который представлял Южную Африку, Усик победил техническим нокаутом в 9-м раунде.

Александр Усик победил боксера из ЮАР / К2

Украинский боксер Александр Усик защитил титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе.

Об этом сообщает Украинская правда.

В поединке  с Дени Вентером, который представлял Южную Африку, Усик победил техническим нокаутом в 9-м раунде.

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Как заявил перед боем бывший чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко, его подопечный по промоутерской фирме K2 Promotions, Усик в ближайшее время сможет претендовать на чемпионский титул одной из ведущих организаций.

"В случае победы Александр сможет выйти на пятую позицию мирового рейтинга WBO, потому заинтересованность в проведении чемпионского боя возрастет", - сказал Кличко в эфире телеканала "Интер".

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