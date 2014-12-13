Казахстан подаст заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году

Казахстан намерен вступить в борьбу за право проведения мирового футбольного первенства в 2026 году.

Об этом в субботу, 13 декабря, в Астане заявил Адильбек Джаксыбеков, который ранее в тот же день объявил о своей отставке с должности президента Федерации футбола Казахстана, сообщает dw.de.

Ранее желание провести ЧМ-2026 выразили Китай, США, Эквадор, Канада, Колумбия и Мексика.

Читайте такжеФутбольные фанаты просят Порошенко не принимать предложения УЕФА относительно крымских клубовАгентство SID напоминает, что Казахстан также борется за право проведения в Алма-Ате зимней Олимпиады 2022 года. Еще одним претендентом является Пекин.