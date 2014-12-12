ФК «Волынь» апеллирует к Комитету по этике и честной игры ФФУ по поводу матча с "Металлистом"

Футбольный клуб «Волынь» (Луцк) сегодня обратился в Комитет по этике и честной игре Федерации футбола Украины.

Клуб считает, что матч 10 тура чемпионата Украины по футболу между ФК «Волынь» (Луцк) и ФК «Металлист» (Харьков) (7.12.2014) прошел с нарушением принципов Кодекса этики и честной игры "Честная игра - дисциплина и уважение", а именно - без надлежащей спортивной борьбы с пренебрежением интересами зрителей, связанного с судейством арбитра Кутакова Д.А., сообщает пресс-служба клуба.

«Обращаем Ваше внимание на эпизоды, имевшие место на поле, в частности, на 7-й, 9-й, 20-й, 23-й, 39-й, 40-й, 46-й, 54-й, 55-й, 58-й, 60-й, 64-й, 77-й, 80-й и 87-й минутах матча, решение главного арбитра матча по которым были направлены против игроков ФК «Волынь» и не соответствовали правилам футбола. Такое значительное количество предвзятых действий официальных лиц свидетельствует об их системность и заранее определенную спланированности. Таким образом, во время матча команды находились в заведомо неравных условиях, что противоречит принципам честности, спортивности и состязательности, на которых основывается футбол как игра миллионов», - говорится в обращении «Волыни» в Комитет по этике и честной игры.

Кроме того, в клубе отмечают, что предвзятые действия арбитра матча спровоцировали болельщиков, которые присутствовали на матче, и не смогли стерпеть нечестного характера матча, что в итоге могло перерасти в угрозу безопасности на стадионе.

Принимая во внимание функции, возложенные на Комитет по этике и честной игры, «Волынь» просит признать матч 10 тура чемпионата Украины по футболу таким, что в связи с действиями официальных лиц матча проходил в условиях отсутствия надлежащей спортивной борьбы и с грубым нарушением принципов Кодекса этики и честной игры «Честная игра - дисциплина и уважение» и рекомендовать применить дисциплинарные санкции Кутакова Д. О в виде пожизненного отстранения от исполнения обязанностей арбитра.