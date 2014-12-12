Суркис допустил, что Ярмоленко может перейти в европейский топ-клуб

Об этом заявил президент киевского клуба Игорь Суркис, передает champion.com.ua. "Не могу гарантировать, что зимой клуб не оставит Андрей Ярмоленко. Потому что уважаю как болельщиков, так и Андрея. Если зимой поступит предложение о трансфере, условно, от Real или Manchester United - думаете, я смогу отказать Андрею, наплевав на его интересы?", - сообщил он.

"Относительно цены на Андрея Ярмоленко, то цифр называть не буду, чтобы не создавать лишний ажиотаж", - добавил Игорь Суркис.

По мнению президента киевского клуба, Андрей Ярмоленко может уйти, но рано или поздно вернется обратно в "Динамо". "Ярмоленко может пойти. Но рано или поздно, убежден, вернется к нам. Как игрок или в другой роли. Так уже было с Шевченко, Ребровым, Лужным. Андрей сам это понимает", - сказал президент столичного клуба.

"Когда пресса начала продавать его разным клубам, он пришел ко мне и сказал: "Слушайте, я устал. Не хочу всего этого слышать. Моя цель - стать чемпионом Украины. Что будет дальше - посмотрим". После этого мы продлили контракт с Ярмоленко до лета 2016 года", - резюмировал Игорь Суркис.

Ранее сообщалось об интересе к Андрею Ярмоленко со стороны дортмундской Borussia, английского Liverpool и ряда клубов итальянской Серии А, среди которых фигурировали Romа, Inter, Juventus, Fiorentina и Milan.