Суркис допустил, что Ярмоленко может перейти в европейский топ-клуб

19:13, 12 декабря 2014
Спорт
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Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко во время зимнего межсезонья может перейти в европейский клуб.

Андрей Ярмоленко может уйти из

Об этом заявил президент киевского клуба Игорь Суркис, передает champion.com.ua. "Не могу гарантировать, что зимой клуб не оставит Андрей Ярмоленко. Потому что уважаю как болельщиков, так и Андрея. Если зимой поступит предложение о трансфере, условно, от Real или Manchester United - думаете, я смогу отказать Андрею, наплевав на его интересы?", - сообщил он.

"Относительно цены на Андрея Ярмоленко, то цифр называть не буду, чтобы не создавать лишний ажиотаж", - добавил Игорь Суркис.

По мнению президента киевского клуба, Андрей Ярмоленко может уйти, но рано или поздно вернется обратно в "Динамо". "Ярмоленко может пойти. Но рано или поздно, убежден, вернется к нам. Как игрок или в другой роли. Так уже было с Шевченко, Ребровым, Лужным. Андрей сам это понимает", - сказал президент столичного клуба.

"Когда пресса начала продавать его разным клубам, он пришел ко мне и сказал: "Слушайте, я устал. Не хочу всего этого слышать. Моя цель - стать чемпионом Украины. Что будет дальше - посмотрим". После этого мы продлили контракт с Ярмоленко до лета 2016 года", - резюмировал Игорь Суркис.

Ранее сообщалось об интересе к Андрею Ярмоленко со стороны дортмундской Borussia, английского Liverpool и ряда клубов итальянской Серии А, среди которых фигурировали Romа, Inter, Juventus, Fiorentina и Milan.

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