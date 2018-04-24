Украина в еврокубках: трое остаются до весны

К «Динамо» и «Шахтеру», досрочно обеспечившим себе место в плей-офф, на этой неделе добавился «Днепр». Команда Мирона Маркевича не очень убедительно выглядела в осенней части сезона. Тем не менее, успех в матче с «Сент-Этьеном» не стал неожиданностью. Его ждали, правда, с оглядкой на игру двух других соперников по группе в Баку. В итоге, для «Днепра» все сложилось удачно. Команда превратила дуэт отечественных команд в плей-офф в трио.

Что касается еще одного представителя Украины на международной арене в нынешнем сезоне – харьковского «Металлиста», команда так и не смогла набрать ни одного очка на групповом этапе. Харьковчане, ярко проявившие себя в заключительной части украинской Премьер-лиги и вышедшие перед зимним перерывом на 4-е место в турнирной таблице, дали повод специалистам говорить о постепенном выходе из кризиса. Но, домашнее поражение от весьма посредственного бельгийского «Локерена» и красноречивый «0» в графе «набранные очки» лишний раз напоминают о том, что нынешний год стал для харьковчан, в буквальном смысле, катастрофическим.

«Шахтер» - неудавшаяся месть перед отпуском

Заключительный матч групповой стадии не имел турнирного значения ни для одной из команд. Для «Шахтера» это был просто последний матч 2014 года, Для «Порту» – последняя «прикидка» перед важнейшим поединком с «Бенфикой» (14 декабря). И единственное, что беспокоило умы болельщиков чемпиона Украины, это возможный реванш за досадную ничью в первой очной встрече, которая прошла во Львове 30 сентября. Тогда дончане упустили преимущество в 2 мяча, пропустив решающий гол в добавленное арбитром время, на 94-й минуте – 2:2.

Состав «Порту» был далек от оптимального. Практически все лидеры остались в запасе, тогда как свой шанс получила молодежь. За «Шахтер» же в этот вечер не могли сыграть дисквалифицированные Срна, Кучер и Луис Адриано. Место на правом фланге обороны занял Илсиньо, в паре с Ракицким вышел Кривцов, а позицию форварда занял Гладкий. Также в стартовом составе появился Бернар – впервые в групповом турнире.

«Шахтер» лучше начинал каждый из таймов. И если в начале встречи эта активность ни к чему не привела (стопроцентный шанс не использовал Гладкий), то сразу после перерыва сумел отличиться Тарас Степаненко. К слову, Степаненко в этом поединке отличился и со знаком минус. Он получил предупреждение в первом тайме, которое стало для него вторым в групповом турнире. Теперь Степаненко пропустит первую игру 1/8 финала. Для нынешнего «Шахтера» потеря очень чувствительная, ибо Степаненко в этом сезоне стал ключевой фигурой в центре полузащиты. И вдвойне обидно из-за того, что этой дисквалификации вполне можно было избежать.

Игра давалась «Шахтеру» достаточно легко. Получались комбинационные действия, у ворот соперника возникали моменты. Во втором тайме Луческу сделал замены, нацеленные на усиление атакующей игры. Однако они не то что не возымели эффекта, а, наоборот, ослабили игру команды. Если Марлос еще как-то вписался в игру, то Тайсон сыграл очень плохо, т.к. постоянно передерживал мяч. Создалось впечатление, будто игрок рекламировал себя, а не играл на команду. Возможно, именно замены повлияли на то, что в концовке матча игра «Шахтера» расклеилась. В итоге, вместо того, чтобы удвоить свой перевес (а моменты для этого были), «Шахтер» снова пропустил в концовке и опять упустил победу – 1:1.

Впрочем, если оценивать игру в целом, то «Шахтер» сыграл лучше, чем ожидалось, а «Порту» – хуже. А итоговый результат матча вполне справедлив. «Шахтер» выполнил задачу-минимум на этот этап соревнований и вышел из группы. Однако не покидает ощущение, что турнир мог сложиться для горняков намного лучше.

В обоих матчах с «Порту» донецкий клуб упустил победу на последних минутах. А в домашней встрече с «Атлетик», тоже незадолго до финального свистка, арбитр не назначил чистый пенальти в ворота басков. Так что, побороться за первое место было абсолютно реально. И бороться стоило.

Победа в группе дала бы очевидные преимущества при жеребьевке 1/8 финала. Теперь же, в списке возможных соперников «Шахтера» по 1/8 финала - «Реал», «Бавария», «Барселона», «Челси» и другие победители групп. Более того, ответные матчи 1/8 финала они проводят дома, а «Шахтер», соответственно, сыграет у соперника в гостях.

«Днепр» - возвращение в игру

Госпожа Фортуна вернула долг «Днепру» за все те неудачи, которые постоянно преследовали команду Маркевича на групповой стадии. Прежде всего, имеются в виду два незабитых пенальти в гостевых матчах против «Сент-Этьена» и «Интера».

Перед заключительным туром не все зависело от «Днепра». Нужно было надеяться не только на себя, но и на помощь миланского «Интера» в параллельном поединке с азербайджанским «Карабахом». Впрочем, «Днепр» играл без оглядки на бакинский матч. Подопечные Маркевича, благодаря своему тренеру, вышли на поле с правильным настроем – нужно, в первую очередь, победить самим, а там уже посмотрим.

Но, если настрой у «Днепра» был хорошим, то игра снова не клеилась. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом номинальных хозяев, но до голов в ворота французов было далеко. После перерыва гости неожиданно перехватили инициативу. Они не использовали несколько стопроцентных моментов и, скорее всего, этот тайм стал бы фатальным для «Днепра», у которого совершенно не получались позиционные атаки. Маркевич уже приготовился выпустить на замену Матеуса и Бруно Гаму, когда, во время одной из немногочисленных атак хозяев поля, гол влетел в ворота «Сент-Этьена». Это Артем Федецкий, не без помощи одного из соперников и элементарного везения, открыл счет в матче.

Как оказалось, этот гол стал решающим. Он неожиданно деморализовал оппонента и позволил «Днепру» оставшееся время спокойно провести в защите и действовать на контратаках. Серьезных моментов у ворот Бойко не возникало, зато «Днепр» мог не единожды удвоить преимущество, но удовлетворился скромными 1:0.

Фактор гола в этом матче стал решающим, и его забили хозяева. Но если бы удачливее оказались гости, скорее всего, в ЛЕ осталась бы только одна украинская команда.

В концовке даже не матча, а всего группового турнира, Фортуна улыбнулась «Днепру» по-настоящему. «Карабах», уже в добавленное арбитром время, на 94-й минуте, забил гол в ворота совершенно немотивированного «Интера». Сначала судья его засчитал, однако после раздумий и консультаций с помощниками, отменил взятие ворот. Причины этого решения так и остались большой загадкой, так как многочисленные повторы доказали – гол «чистый».

В итоге, «Днепр» вышел в плей-офф, при том, что «Карабах» заслужил это право ничуть не меньше украинской команды. Заслужил своим невероятным стремлением, смелостью и довольно зрелой игрой. «Днепр» получил своеобразный аванс, который нужно будет отработать уже в 1/16 финала.

«Динамо» - пятая победа в шести матчах

Киевское «Динамо» завершило групповой турнир победой в Бухаресте, хотя на победу в этой встрече футболисты украинского клуба явно не наиграли. Лишь после того, как киевлян, из-за грубых ошибок в обороне, неоднократно выручал вратарь-ветеран Шовковский, они реализовали свои моменты. Голы в этот день записали на свой счет Андрей Ярмоленко и Джермейн Ленс – 0:2.

Над «Стяуа» довлела необходимость играть исключительно на победу. Только она оставляла чемпиону Румынии шанс побороться за второе место. Динамовцы в этом отношении чувствовали себя более раскрепощено. Наверное, это и стало решающим фактором. Кроме того, Сергей Ребров говорил о необходимости не упустить первое место, и своего добился. Но если окинуть взглядом потенциальных соперников «Динамо», никакой пользы от этого первого места не видно. В списке оппонентов присутствуют и «Рома», и «Вольфсбург», и «Севилья» с «Вильярреалом», и даже «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом». А шанс получить весьма серьезного оппонента уже в 1/16 финала крайне велик.

Не должно успокаивать динамовцев и то обстоятельство, что, обычно, титулованные клубы с прохладцей относятся к Лиге Европы. Как правило, по-настоящему серьезное отношение к турниру было заметно не раньше четвертьфинальной стадии. Но с этого сезона ситуация должна резко измениться, ведь победитель Лиги Европы теперь напрямую попадает в Лигу чемпионов. И если у кого-то из грандов есть проблемы в национальном чемпионате, то и отношение ко второму по значимости еврокубку будет максимально серьезным.

«Металлист» остался без очков

В последнем матче года «Металлист» выставил полностью украинский состав, ни единого легионера. Казалось, у местных игроков появился отличный шанс заявить о себе победой на международной арене. К тому же, в официальном матче. Но даже это харьковчанам не помогло.

Многие могут заметить, что команду подвело отсутствие мотивации. Но, как оправдание за очередную неудачу, в данном случае, это не проходит. Ведь «Локерен» был в абсолютно идентичной ситуации - ему также не за что было бороться. К тому же, как не может быть мотивации у команды, которая до этого в турнире не набрала ни одного очка? Есть же такое понятие как честь, командный дух…

В достаточно скучной и ровной игре единственный голевой момент случился на 16-й минуте, когда гол забил Лейе – 0:1.

В итоге, «Металлист» проиграл все шесть матчей на групповой стадии и составил не самую почетную компанию братиславскому «Словану». А у руководства клуба впереди целая зима на размышления относительно того, в каком виде предстанет харьковская команда весной. И вопросов довольно много: кто будет тренировать команду, кто останется в составе, какие задачи будут стоять перед игроками?..

По итогам осеннего группового этапа еврокубков, Украина потеряла только «Металлист». В то время как «Шахтер», «Динамо» и «Днепр» прошли дальше. При этом, «Шахтер» - ни много, ни мало, попал в плей-офф Лиги Европы. Это событие в клубах постсоветских стран всегда воспринимается как знаковое. Учитывая же все сопутствующие факторы в жизни Украины нынешнего года, этот успех весом вдвойне.

И теперь главное, чтобы не повторилась история годичной давности. Тогда представителей в плей-офф Лиги чемпионов не было, но на стадии 1/16 финала Лиги Европы Украина, в один момент, потеряла все четыре команды.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится 15 декабря. В этот день украинские команды только узнают своих оппонентов. Подготовка к плей-офф начнется ближе к середине января, когда игроки вернутся из долгожданных отпусков.

Футбольный 2014-й завершился…

Кирилл Стадниченко