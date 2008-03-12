Одесса может не строить 5-звездочные гостиницы, а доставить их по морю

Одесский морской вокзал готов на время проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года пришвартовать к своим причалам три плавучие гостиницы длиной 100-150 метров, каюты которых соответствуют 5-звездочному классу гостиниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на встрече с журналистами начальник морвокзала Николай МАКОВЕЦКИЙ.

В свою очередь, директор городского департамента туризма и рекреации Виктор АКСАНЮК отметил: «Одесса - единственный из городов, где планируется проводить матчи турнира, который может не строить гостиницы, а доставить их к началу Евро-2012 морским путем».

Он также добавил, что «возводить в Одессе 5-звездочную гостиницу на 1,5 тыс. мест нет смысла: после чемпионата вряд ли будет востребовано такое количество номеров высшего класса».

В.АКСАНЮК уточнил, что мэрия уже ведет с портом переговоры о стоимости пребывания плавучих отелей у причалов с тем, чтобы их стоянка не оказалась слишком дорогостоящей.

Организаторы встречи с журналистами также отметили, что одним из преимуществ размещения иностранных футбольных болельщиков в плавучих гостиницах является то, что доставка их по морю от вокзала к Ланжерону - району стадиона «Черноморец» - займет не более 7 минут. Для обеспечения безопасности туристов в залах морвокзала устанавливается 18 камер видеонаблюдения.