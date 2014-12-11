"Динамо" выиграло у "Стяуа" и с первого места попало в плей-офф Лиги Европы

В Бухаресте завершился матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Стяуа" принимало киевское "Динамо" и проиграло со счетом 0:2.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Игра проходила в равной борьбе с небольшим территориальным преимуществом гостей. При этом, "Динамо", с точки зрения турнирной борьбы за 1-е место в группе, в этом матче вполне устраивала ничья. Но, киевляне сумели перевыполнить свой план.

На 71-й минуте гол забил Андрей Ярмоленко. Любопытно, что во время атаки два игрока "Динамо" были в офсайде, но на пас Сергея Сидорчука откликнулся именно Андрей Ярмоленко, который находился на одной линии с защитником. Форвард "Динамо" принял мяч и хладнокровно пробил мимо вратаря - 1:0.

В дальнейшем киевляне уверенно контролировали ход матча, а уже в добавленное арбитром время, на 94-й минуте, Джермейн Ленс забил второй гол. Евгений Хачериди отдал пас со своей половины поля, Ленс убежал от защитника, обыграл кипера, который покинул штрафную, и пробил по пустым воротам - 0:2.

Таким образом, "Динамо" одержало 5 побед в 6 матчах и с 15 очками заняло 1-е место в своей группе.

В свою очередь, в параллельно проходившем матче во Львове, где харьковский "Металлист" принимал бельгийский "Локерен", соперник выиграл со счетом 1:0.

Харьковчане в этом групповом турнире потерпели 6 поражений в 6 матчах не набрав ни одного очка.