Завершился матч Интер - Ливерпуль

Завершился последний ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между командами Интер и Ливерпуль. В первом матче победа была за Ливерпулем 2:0. В ответном - тоже: единственный гол забил Торрес на 64-й минуте. Таким образом, итог двух матчей - 3:0 в пользу Ливерпуля.

Напомним, что ранее в четвертьфинал вышли Шальке-04, Рома, Челси, Барселона, МЮ, Фенербахче и Арсенал.

Матчи четвертьфинала пройдут 1-2 и 8-9 апреля.