Завершился матч Интер - Ливерпуль
23:28, 11 марта 2008Спорт
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Итог встречи решил один гол
Завершился последний ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между командами Интер и Ливерпуль. В первом матче победа была за Ливерпулем 2:0. В ответном - тоже: единственный гол забил Торрес на 64-й минуте. Таким образом, итог двух матчей - 3:0 в пользу Ливерпуля.
Напомним, что ранее в четвертьфинал вышли Шальке-04, Рома, Челси, Барселона, МЮ, Фенербахче и Арсенал.
Матчи четвертьфинала пройдут 1-2 и 8-9 апреля.
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