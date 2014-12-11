Женская сборная Украины по гандболу проиграла все матчи Евро

Женская сборная Украины по гандболу проиграла третий матч подряд на Чемпионате Европы по гандболу и выбыла из борьбы за награды турнира.

В третьем матче украинки с минимальным счетом проиграли сборной Румынии - 22:23.

Соперницы намного активнее начали матч и уже к 10-й минуте оформили солидное преимущество в 3 гола - 4:1. После этого украинки не позволяли румынкам больше оторваться в счете, но и сами не могли сравнять счет. Лишь раз подопечные Леонида Ратнера свели разницу в счете к минимуму, но концовке тайма позволили оппоненткам вернуть свой перевес - 12:9.

После перерыва наша команда действовала гораздо активнее и заставила соперниц по-настоящему нервничать, но добиться даже ничьей команда так не сумела - 22:23. А ведь сборную Украины в этом матче устраивала только победа.

Лучшим игроком матча в составе нашей команды стала Виктория Борщенко, на счету которой 10 голов.

Таким образом, сборная Украины проиграла все 3 матча на этом турнире и выбыла из борьбы уже после первого этапа соревнований.