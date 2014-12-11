"Днепр" вышел в плей-офф Лиги Европы

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором днепропетровский "Днепр" принимал французский "Сент-Этьен" и выиграл со счетом 1:0.

Благодаря этой победе и ничьей в другом матче группы "Карабах" (Азербайджан) - "Интер" (Италия) в Баку (0:0), украинская команда сумела занять 2-е место в группе.

Игра в Киеве проходила с небольшим преимуществом "Днепра", а единственный голевой момент произошел на 66-й минуте. Руслан Ротань со штрафного пробил в штангу, после чего защитник выбил мяч точно на Артема Федецкого, который с острого угла нанес точный удар - 1:0.

В оставшееся время на поле шла обоюдная остроатакующая игра, но никто из соперников более не смог реализовать свои моменты.

Таким образом, в итоговой турнирной таблице у "Интера" - 12 очков, "Днепра" - 7, "Карабаха" - 6, "Сент-Этьена" - 5.