Лига Европы, 6-й тур, "Карабах" - "Интер": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Баку состоится матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Карабах" примет на своем поле итальянский "Интер" (Милан).

В этой игре сойдутся лидеры группы, занимающие 1-2 места в турнирной таблице, сообщает официальный сайт соревнований.

Один из грандов итальянского и европейского футбола - миланский "Интер" - выступающий в нынешнем сезоне во втором по значимости еврокубке, досрочно обеспечил себе не только выход в плей-офф, но и 1-е место в группе. В нынешнем розыгрыше турнира "Интер" в 5 матчах одержал 3 победы при 2 ничьих - 11 очков. В очном матче с "Карабахом", проходившем в Милане, хозяева уверенно выиграли со счетом 2:0.

В свою очередь, "Карабах" в нынешнем сезоне выиграл лишь однажды, при 2 ничьих и 2 поражениях. У команды 5 очков и она заочно борется за итоговое 2-е место в группе и путевку в плей-офф с днепропетровским "Днепром" и французским "Сент-Этьеном". Азербайджанскую команду может устроить ничья в матче с "Интером", при условии, что игра "Днепр" - "Сент-Этьен" также завершится вничью. В любом другом случае, "Карабаху" нужна только победа.

Украинский "Днепр", который на данный момент занимает последнее 4-е место в турнирной таблице группы, в матче в Баку устроит ничья или победа "Интера". В таком случае, при условии обязательной личной победы над "Сент-Этьеном" украинцы займут 2-е место в группе и выйдут в плей-офф.

На котировках букмекерских контор фаворитом матча "Карабах" - "Интер" является азербайджанская команда. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 2,28 к 1, в то время как на победу "Интера" - 2,98 к 1, а на ничью - 3,16 к 1.

Стартовые составы команд:

"Карабах": 13. Шехич, Гусейнов Б., Садыхов, 5. Медведев, 2. Гараев, 16. Аголли, 10. Муарем, 20. Ричард Алмейда, Надиров, 41. Джордж, 99. Алексеров.

Запасные: 1. Велиев, 24. Тели, 7. Юсифов, 77. Тагиев, 18. Гурбанов.

"Интер": 30. Каррисо, 6. Андреолли, 14. Кампаньяро, 25. Мбайе, 33. Д`Амброзио, 20. Оби, 90. М`Вила, 44. Крхин, 7. Освальдо, 54. Донкор, 97. Бонаццоли.

Запасные: 24. Шакка, 46. Берни, 92. Бальдини, 93. Димарко, 95. Коста, 96. Палацци.