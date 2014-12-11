Лига Европы, 6-й тур, "Днепр" - "Сент-Этьен": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве состоится матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2014/15, в котором днепропетровский "Днепр" будет принимать французский "Сент-Этьен".

В этой игре сойдутся команды, которые занимают 3-4 места в группе F.

Днепропетровский "Днепр" в нынешнем сезоне выступает крайне неровно, что в чемпионате Украины, что в Лиге Европы. В отечественной Премьер-лиге "Днепр" долгое время лидировал, но сейчас находится на 3-м месте в таблице. Что касается Лиги Европы, то в 5 предыдущих матчах "Днепр" одержал лишь одну победу (в гостях над азербайджанским "Карабахом", 2:1) и однажды сыграл вничью - на выезде с "Сент-Этьеном", 0:0. При этом, днепропетровцы потерпели 3 поражения и сейчас находятся на последнем месте в турнирной таблице - 4 очка.

В свою очередь, "Сент-Этьен" все 5 матчей группового турнира свел вничью. Дважды он сыграл по 1:1 (дома с итальянским "Интером" и "Карабахом) и трижды - 0:0. Команда делит 2-3 места с "Карабахом" - по 5 очков. Явным же лидером группы является "Интер", досрочно обеспечивший себе не только выход в плей-офф, 1/16 финала Лиги Европы, но и 1-е место в итоговой таблице группового этапа.

Таким образом, "Днепру" для того чтобы рассчитывать на выход в плей-офф сегодня необходимо обязательно обыгрывать "Сент-Этьен". Кроме того, "Днепр" также зависит от результата матча в Баку, где абсолютно немотивированный "Интер" не должен уступить в гостях "Карабаху".

На котировках букмекерских контор команды оцениваются приблизительно равно, с минимальным преимуществом гостей. На победу "Сент-Этьена" ставки принимаются с коэффициентом 2,57 к 1, в то время как на успех "Днепра" - 2,67 к 1, а на ничью - 3,06 к 1.

Стартовые составы команд:

"Днепр": 71. Бойко, 2. Влад, 14. Чеберячко, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 18. Зозуля, 28. Шахов, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 9. Калинич, 10. Коноплянка.

Запасные: 16. Лаштувка, 20. Бруно Гама, 89. Политыло, 90. Мигунов, 97. Близниченко, 99. Матеус, 11. Селезнев.

"Сент-Этьен": 1. Рюффье, 2. Теофил-Катерин, 19. Погба Ф., 11. Молло, 18. Лемуань, 23. Бризон, 24. Перрен, 33. Диоманде, 7. Градель, 13. ван Волфсвинкель, 22. Монне-Паке.

Запасные: 30. Мулен Ж., 23. Байсс, 10. Коад, 20. Корнье, 21. Амума, 27. Табану, 31. Бамба.