Игрок "Шахтера" Адриано стал лучшим бомбардиром группового этапа ЛЧ и повторил рекорд Роналду

Форвард донецкого "Шахтера" Луис Адриано с девятью голами стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов, повторив прошлогодний рекорд Криштиану Роналду.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Форвард, не забивший "Атлетику" в первом туре и пропустивший из-за дисквалификации 6-й тур, повторил рекорд португальца Криштиану Роналду, который провел все шесть мячей на групповом этапе в прошлом сезоне.

Луис Адриано открыл счет голам в Лиге чемпионов-2014/15 в матче второго тура с португальским "Порту", однако свой бомбардирский талант наиболее ярко продемонстрировал в двух встречах с белорусским БАТЭ. В Борисове 27-летний бразилец забил пять мячей, а в родных стенах добавил еще три гола. До нынешнего сезона бывший нападающий бразильского "Интернасьоналя" забил в престижнейшем еврокубке 11 мячей.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" занял второе место в своем квартете на групповом этапе ЛЧ и вышел в плей-офф турнира, 1/8 финала. Игры этого этапа соревнований состоятся в феврале-марте 2015 года. Первый соперник чемпиона Украины по плей-офф определится в ходе жеребьевки, которая состоится 15 декабря.