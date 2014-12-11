Владимир Кличко стал лучшим боксером ноября по версии WBA
14:15, 11 декабря 2014Спорт
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В ноябре украинец выиграл бой у болгарина Кубрата Пулева.
Владимир Кличко стал лучшим боксером месяца / klitschko-brothers.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко признан лучшим боксером ноября независимо от весовой категории по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Об этом сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко.
В рейтинг попадают спортсмены, проводившие свои бой в течение ноября.
Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Гамбурге (Германия) Владимир Кличко защитил свои чемпионские титулы, победив нокаутом в 5-м раунде болгарина Кубрата Пулева.
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