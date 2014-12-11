Владимир Кличко стал лучшим боксером ноября по версии WBA

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко признан лучшим боксером ноября независимо от весовой категории по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Об этом сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко.

В рейтинг попадают спортсмены, проводившие свои бой в течение ноября.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Гамбурге (Германия) Владимир Кличко защитил свои чемпионские титулы, победив нокаутом в 5-м раунде болгарина Кубрата Пулева.