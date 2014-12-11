Украинские биатлонисты Семеренко и Семенов примут участие в Рождественской гонке

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Валентина Семеренко и Сергей Семенов примут участие в одном из самых престижных соревнований по биатлону в мире - коммерческой "Рождественской гонке".

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Эта гонка не входит в официальный календарь Международного союза биатлонистов. Тем не менее, она является одной из самых популярных и престижных в мире. По регламенту соревнований, каждая команда состоит из двух человек.

Украинскому дуэту в гонке-2014 будут противостоять два дуэта из Германии: Эрик Лессер – Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер – Флориан Граф, а также команды Австрии (Катарина Иннерхофер – Доминик Ландертингер), Чехии (Габриэла Соукалова – Онджей Моравец), Италии (Лукас Хофер – Доротеа Вирер) и Франции (Мартен Фуркад – Анис Шевальe).

"Рождественская гонка" состоится 27 декабря. По традиции, она пройдет в Гельзенкирхене на "Арене Фелтинс", принадлежащей футбольному клубу "Шальке-04".