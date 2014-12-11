НОК презентовал акцию "Олимпийская книга"

В помещении Национальной парламентской библиотеке Украины состоялась презентация уникальной акции Национального олимпийского комитета «Олимпийская книга».

В мероприятии приняли участие президент НОК Сергей Бубка, Советник Посольства КНР Чэн Вэй, директор Национальной парламентской библиотеки Тамара Вылегжанина, президент Олимпийской академии Украины Мария Булатова, председатели областных отделений Национального олимпийского комитета, директора ведущих библиотек столицы.

Начиная с 2011 года акция «Олимпийская книга» успешно проводится по всем школам страны. Уже почти 1 млн. 150 тыс. экземпляров разнообразной олимпийской литературы получили почти 19 тыс школ и 230 тыс. классов.

«Мне очень приятно, что уникальные книги о наших прославленных спортсменах и олимпийском движении пополнили фонд библиотеки. Таких изданий в мире немного, поэтому мы поправу, вместе с Олимпийской академией, гордимся проделанной работой. Неоднократно на международных форумах мы слышали восторженные отзывы от мировой олимпийской семьи, а Мария Булатова получила и соответствующую награду от Международного Олимпийского Комитета. Рад, что руководство библиотеки поддержало нашу инициативу и присоединилось к популяризации здорового образа жизни и олимпийских ценностей. Продолжаем работать вместе, чтобы совместно воспитать новых чемпионов которые будут развиты как физически так и интеллектуально», - подчеркнул Сергей Бубка.

В свою очередь, директор Национальной парламентской библиотеки Тамара Вылегжанина вручила читательские билеты президенту НОК и президенту Олимпийской академии.

«Сейчас книжек про спорт и спортсменов не хватает. Мы выражаем благодарность Национальному олимпийскому комитету за такую замечательную инициативу», - отметила директор библиотеки.

В завершении мероприятия все участники имели возможность послушать лекцию президента Олимпийской академии Марии Булатовой, которая подробно рассказала об акции «Олимпийская книга» и вовлечении ее в систему образования.