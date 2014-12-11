Потенциальными соперниками "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов стали три испанских клуба

По окончании группового этапа Лиги чемпионов УЕФА определились потенциальные соперники донецкого "Шахтера" по первому раунду плей-офф - 1/8 финала, среди которых три испанских клуба.

Согласно регламенту соревнований ими будут победители групп, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Шахтер" занял в своей группе 2-е место и теперь сыграет с победителем одной из семи других групп. С победителем своей группы - "Порту" - дончане сыграть на этой стадии соревнований не смогут.

Более того, горняки не будут иметь преимущества своего поля. Первый матч пройдет в Украине, ответный на поле соперника.

Соперниками чемпиона Украины в 1/8 финала могут стать испанские "Атлетико", "Реал" и "Барселона", немецкие "Бавария" и "Боруссия", английский "Челси" и представитель чемпионата Франции - "Монако".

Жеребьевка 1/8 финала состоится 15 декабря. Первые матчи пройдут 17/18 или 25/26 февраля (в зависимости от жеребьевки), ответные - 10/11 или 17/18 марта.