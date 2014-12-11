225 ведущих легкоатлетов мира уличили в применении допинга

Показатели допинг-тестов 225 спортсменов из 39 стран внесены в черный список и будут дополнительно проверены Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Среди них три олимпийских чемпиона Лондона-2012, победители и призеры предыдущих Олимпиад, чемпионы мира и Европы, а также рекордсмены мира.

Начало очередному допинговому скандалу положил немецкий телеканал WDR. 9 декабря в эфире был показан документальный фильм, в котором утверждалось, что у 150 атлетов были обнаружены аномальные показатели допинг-тестов, но Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не стала использовать целевое тестирование для их проверки.

В свою очередь, IAAF отвергла обвинения в свой адрес.

Львиная доля аномальных показателей допинг-тестов - 58 - были обнаружены у российских легкоатлетов. 3 и 7 декабря на другом немецком канале, ARD, вышли документальные фильмы, в которых рассказывается о применении российскими легкоатлетами запрещенных препаратов по указанию тренеров.

Достоверность изложенных в фильмах данных проверяет Всемирное антидопинговое агентство (WADA). На данный момент, допинговый скандал привел к тому, что совет IAAF временно приостановил членство президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.