Сегодня мы можем смело говорить о мощном, авторитетном и влиятельном НОКе Украины - Бубка

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка выступил на открытии Всеукраинского семинара-совещания в Киеве, приветствуя спортивную общественность накануне празднования 24-й годовщины от дня основания НОК, отметив авторитет и влиятельность организации в мире.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

«22 декабря 1990 года был сделан важный шаг для развития олимпийского движения в Украине, воспитание здоровой нации, приумножения наших славных спортивных традиций. В течение этих лет шаг за шагом, вместе мы двигались вперед, постоянно совершенствуясь, становясь все крепче. Убежден, что те 122 олимпийские медали и 67 наград на Юношеских Олимпийских играх, завоеванных нашими спортсменами за годы Независимости Украины, - также являются результатом нашей совместной эффективной работы и взаимодействия», - отметил Сергей Бубка.

«Сегодня мы можем смело говорить о мощном, авторитетном и влиятельном Национальном олимпийском комитете Украины. НОКе, который получал признание лучшего НОКа мира в рамках престижной креативной премии, НОКе, который признавался Международным Олимпийским Комитетом эффективной моделью для других Олимпийских комитетов мира. К нам, в Украину, с удовольствием и уважением приезжают высокие чиновники мирового олимпизма - президенты МОК Хуан Антонио Самаранч, Жак Рогге, Томас Бах, президент Европейских Олимпийских Комитетов Патрик Хикки, члены Международного Олимпийского Комитета, президенты международных спортивных федераций, представители дипломатических ведомств и т.д.», - подчеркнул президент НОК.

По словам главного олимпийца Украины, наш Национальный олимпийский комитет имеет мощную и разветвленную структуру, где каждый из субъектов - национальные федерации, атлеты и тренеры, физкультурно-спортивные общества, региональные отделения НОК, образовательные и научные учреждения - играют свою важную и весомую роль, а также по четкой и прозрачной системой получают постоянную и существенную поддержку со стороны Олимпийского комитета.

«Одним из главных наших достижений считаю формирования крепкой, единой команды, которая, консолидируя усилия, работает на единый результат. Мы имеем свой Олимпийскую дом, а вместе с этим и представительства в каждом регионе Украины с отдельными офисами и штатами. Очень приятно констатировать, что за эти годы нам удалось не только создать, но и максимально развить и усилить развитие олимпийского движения на местах», - сказал глава НОК.

Сергей Бубка поблагодарил всех за самоотверженную работу, за тот вклад и усилия, опыт, знания и профессионализм, которые из года в год помогали двигаться вперед, совершенствоваться, улучшаться, ставить новые цели и задачи.

«Все мы понимаем, что настоящее время ставит перед нами новые вызовы и только вместе, совместными усилиями нам удастся решать самые сложные задачи, которые стоят перед нами», - подчеркнул Бубка.