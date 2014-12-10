Сборная Украины по футболу может провести три матча в марте

Руководитель коммерческого партнера Федерации футбола Украины ЧАО «Украина Футбол Интернешнл» и первый заместитель Председателя Комитета национальных сборных команд Федерации футбола Украины Владимир Лашкул встретился с главным тренером национальной сборной Украины Михаилом Фоменко и обсудил вопросы календаря международных матчей с участием национальной сборной команды Украины в 2015 году и ее подготовки к ответственному матчу с национальной сборной командой Испании, который состоится 27 марта в Севилье.

Команда может провести в марте до трех матчей, сообщает пресс-служба ФФУ.

Во время встречи отмечалось, что календарь, определенный УЕФА для проведения матчей сборных команд европейских стран на 2015-й год (Европейскую неделю футбола с 23 по 31 марта) и утвержден Исполкомом ФФУ календарь матчей Чемпионата Украины среди команд Премьер-Лиги (17-й и 18-й туры, 14 марта и 21 марта 2015 года, соответственно) не позволяют организовать и провести международный тренировочный матч с участием национальной сборной команды накануне поединка с Испанией - до 27 марта.

Поэтому Владимир Лашкул высказал идею о том, чтобы в программу учебно-тренировочного сбора национальной сборной команды Украины внести тренировочный матч между национальной и молодежной сборными командами Украины (23 или 24 марта). Эту идею поддержал главный тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец. Михаил Фоменко отметил, что предложение нужно внимательно обдумать и рассмотреть вопросы подготовки национальной сборной команды Украины на заседании тренерского штаба.

В ходе встречи была также проанализирована возможность организовать международный товарищеский матч с участием сборной команды Украины 31 марта на территории Испании. Владимир Лашкул проинформировал о ходе переговоров относительно определения соперника на эту дату и среди возможных претендентов назвал национальные сборные команды Алжира, Австралии, Колумбии и Уругвая.