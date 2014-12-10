"Шахтер" сыграл вничью с "Порту" в Юношеской лиге УЕФА

В пригороде португальского Порту Вила-Нова-де-Гайя завершился матч "Порту" и донецкого "Шахтера" (возраст игроков - до 19 лет) в Юношеской лиге УЕФА, в котором была зафиксирована ничья - 1:1.

Португальские футболисты сумели сравнять счет в самой концовке игры, в добавленное арбитром время. сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый тайм прошел в приблизительно равной борьбе и завершился вничью - 0:0. А уже в самом начале второй половины матча, на 47-й минуте Андрей Борячук открыл счет. Виктор Коваленко на скорости обыграл нескольких соперников, сделал передачу вправо на Борячука, и тот ударом с линии штрафной вогнал мяч в дальний угол ворот - 0:1.

Украинская команда удерживала преимущество практически до самого конца игры, но на 3-й добавленной минуте Руслан Ефанов нарушил правила в собственной штрафной и получил от арбитра желтую карточку. Пенальти реализовал Леандро - 1:1.

Эта ничья стала лишь второй для украинской команды, при четырех победах и отсутствии поражений.

В параллельном матче "Атлетик" (Испания) - БАТЭ (Белорусь) крупную победу одержали хозяева поля - 4:0.

Таким образом, "Шахтер" занял 1-е место в турнирной таблице по итогам группового турнира - 14 очков в 6 матчах. На втором месте "Порту" - 9 баллов, третьем "Атлетик" - 9, четвертом БАТЭ - 1.

В сезоне 2014/15 проходит второй пробный розыгрыш Юношеской лиги УЕФА - первого клубного турнира УЕФА среди юношей. На групповом этапе выступают юношеские команды 32 клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Состав групп и календарь матчей такие же, как в Лиге чемпионов. В плей-офф команды играют по одному матчу, начиная с 1/8 финала. Полуфиналы и финал проводятся в рамках мини-турнира на стадионе "Коловрэ" в Ньоне. Таким образом, максимум команда может сыграть десять матчей. Матч за третье место не предусмотрен.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Порту состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Порту" - "Шахтер".