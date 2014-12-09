"Ювентус" и "Монако" вышли в плей-офф Лиги чемпионов (результаты матчей ЛЧ)

23:41, 09 декабря 2014
Спорт
0

Завершились игры группового этапа в квартетах А-D.

"Монако" оставил "Зенит" без плей-офф Лиги чемпионов / Reuters

Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур.

 Монако - Зенит - 2:0

Бенфика - Байер - 0:0

Ювентус - Атлетико - 0:0

Олимпиакос - Мальме - 4:2

Ливерпуль - Базель - 1:1

Реал Мадрид - Лудогорец - 4:0

Галатасарай - Арсенал - 1:4

Боруссия Д - Андерлехт - 1:1

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter