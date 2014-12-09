"Ювентус" и "Монако" вышли в плей-офф Лиги чемпионов (результаты матчей ЛЧ)

Завершились игры группового этапа в квартетах А-D.

Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур. Монако - Зенит - 2:0 Бенфика - Байер - 0:0 Ювентус - Атлетико - 0:0 Олимпиакос - Мальме - 4:2 Ливерпуль - Базель - 1:1 Реал Мадрид - Лудогорец - 4:0 Галатасарай - Арсенал - 1:4 Боруссия Д - Андерлехт - 1:1

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