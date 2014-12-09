"Ювентус" и "Монако" вышли в плей-офф Лиги чемпионов (результаты матчей ЛЧ)
23:41, 09 декабря 2014Спорт
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Завершились игры группового этапа в квартетах А-D.
"Монако" оставил "Зенит" без плей-офф Лиги чемпионов / Reuters
Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур.
Монако - Зенит - 2:0
Бенфика - Байер - 0:0
Ювентус - Атлетико - 0:0
Олимпиакос - Мальме - 4:2
Ливерпуль - Базель - 1:1
Реал Мадрид - Лудогорец - 4:0
Галатасарай - Арсенал - 1:4
Боруссия Д - Андерлехт - 1:1
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